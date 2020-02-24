炫彬&孫藝真的緣分可能從小就註定了？互相換臉都不違和！

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本週是沒有《愛的迫降》的一週，但應該還有不少觀眾沉浸在李正赫和尹世理的甜蜜愛情中不可自拔。

戲裡甜蜜，戲外炫彬和孫藝真也是屢傳緋聞屢澄清，不過CP粉們都把澄清當做耳邊風，依舊樂此不彼地腦補著兩人的各種互動。 最近韓網上又爆出了他們的童年照，不看不知道，沒想到兩人小時候超級像，這難道就是傳說中的夫妻臉？ 幼兒時期的炫彬和孫藝珍都留著娃娃頭，小臉肉嘟嘟，還有一雙眼角下垂的無辜狗狗眼，連下巴都是一樣尖尖的，到底誰才是炫彬誰才是孫藝真呢？



還有粉絲合成了兩人的面部照片，將孫藝真的半張臉PS到炫彬的臉上，幾乎看不出破綻，我中有你，你中有我，難怪大家都說這就是典型的夫妻臉。



而近期孫藝真的一張童年全家福照片在網路上風窗，讓人看了嚇一跳。照片中小藝真十分可愛，完全就是美人坯子。而站在她身後的孫爸爸才更讓人震驚。不少網民表示：爸爸跟炫彬長相竟然十分相似。



《愛的迫降》以創下tvN電視劇收視率新高的歷史落幕，雖然後半段觀眾們被虐到心碎，好在編劇最後給了李正赫和尹世理一個完美的大結局。



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「圖：NATE PHOTO、《愛的迫降》」

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