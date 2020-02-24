炫彬&孙艺真的缘分可能从小就注定了？互相换脸都不违和！

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本周是没有《爱的迫降》的一周，但应该还有不少观众沉浸在李正赫和尹世理的甜蜜爱情中不可自拔。

戏里甜蜜，戏外炫彬和孙艺真也是屡传绯闻屡澄清，不过CP粉们都把澄清当做耳边风，依旧乐此不彼地脑补著两人的各种互动。 最近韩网上又爆出了他们的童年照，不看不知道，没想到两人小时候超级像，这难道就是传说中的夫妻脸？ 幼儿时期的炫彬和孙艺珍都留著娃娃头，小脸肉嘟嘟，还有一双眼角下垂的无辜狗狗眼，连下巴都是一样尖尖的，到底谁才是炫彬谁才是孙艺真呢？



还有粉丝合成了两人的面部照片，将孙艺真的半张脸PS到炫彬的脸上，几乎看不出破绽，我中有你，你中有我，难怪大家都说这就是典型的夫妻脸。



而近期孙艺真的一张童年全家福照片在网路上风窗，让人看了吓一跳。照片中小艺真十分可爱，完全就是美人坯子。而站在她身后的孙爸爸才更让人震惊。不少网民表示：爸爸跟炫彬长相竟然十分相似。



《爱的迫降》以创下tvN电视剧收视率新高的历史落幕，虽然后半段观众们被虐到心碎，好在编剧最后给了李正赫和尹世理一个完美的大结局。



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「图：NATE PHOTO、《爱的迫降》」

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