睽違八年 黃晸玟將演出 JTBC 電視劇化身記者！
韓劇 2020年2月20日 星期四14:21 施乃琪
早已是賣座代名詞的黃晸玟，即將久違地跨出大銀幕走入小螢幕，他主演的新劇一定要看啊！
負責為 JTBC 製作新電視劇《Hush》的 KEYEAST 今天（20 日）透露黃晸玟已確定加入陣容，將演出男主角『韓俊赫』（音譯，한준혁），並表示：「精心製作的作品《Hush》能被影壇代表演員黃晸玟選中，我們感到十分榮幸。」
《Hush》改編自小說《沈默警報》，故事以報社為背景，描寫記者在求生與保持良心之間的兩難困境，是一齣充滿人性、能引發共鳴的電視劇；黃晸玟將演出的韓俊赫是個為追求正義而入行的資深記者，但始終不得不在正義和現實之間妥協，同時也得處理身兼記者、丈夫、父親等多種角色所面對的困難。
特別的是，黃晸玟上次演出的電視劇《韓半島》已是八年前的作品，在近年來交出好幾部電影代表作後，很期待他將如何在電視劇中大展精湛演技！
（照片或影片來源：TVDaily、SEM COMPANY）
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