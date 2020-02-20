睽违八年 黄晸玟将演出 JTBC 电视剧化身记者！
韩剧 2020年2月20日 星期四14:21 施乃琪
早已是卖座代名词的黄晸玟，即将久违地跨出大银幕走入小萤幕，他主演的新剧一定要看啊！
负责为 JTBC 制作新电视剧《Hush》的 KEYEAST 今天（20 日）透露黄晸玟已确定加入阵容，将演出男主角『韩俊赫』（音译，한준혁），并表示：「精心制作的作品《Hush》能被影坛代表演员黄晸玟选中，我们感到十分荣幸。」
《Hush》改编自小说《沈默警报》，故事以报社为背景，描写记者在求生与保持良心之间的两难困境，是一出充满人性、能引发共鸣的电视剧；黄晸玟将演出的韩俊赫是个为追求正义而入行的资深记者，但始终不得不在正义和现实之间妥协，同时也得处理身兼记者、丈夫、父亲等多种角色所面对的困难。
特别的是，黄晸玟上次演出的电视剧《韩半岛》已是八年前的作品，在近年来交出好几部电影代表作后，很期待他将如何在电视剧中大展精湛演技！
（照片或影片来源：TVDaily、SEM COMPANY）
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