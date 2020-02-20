《學校2020》金曜漢拍畫報：「與角色重合度高反而擔心…聽取了李棟旭對於演技的建議」
韓劇 2020年2月20日 星期四11:16 JiaJia
X1出身的金曜漢將以《學校2020》作為電視劇出道作。他與角色高度重合引發粉絲們巨大期待，但金曜漢本人卻很擔心。期間，他對合作過《Produce X 101》的李棟旭透露苦惱，對方也給予建議，讓他安心不少。
昨日（19日），時尚雜誌《star1》3月刊公開金曜漢為其拍攝的畫報，展現其清爽、可愛的「少年美」。
金曜漢表示，去年（2019年）是他人生的轉捩點：「從跆拳道國家代表常備軍，成為偶像練習生，讓我感到相當不安。出演《Produce X 101》後獲得大家的喜愛，真的是奇蹟。」
最近，金曜漢被選為KBS新劇《學校2020》男主角並成為話題，他表示：「因為和劇中角色的重合度太高，反而很擔心。」金曜漢還提到，他與合作《Produce X 101》的李棟旭取得聯繫，前輩從容不迫的建議，讓他的不安感消失，心情也平靜許多。
（圖片來源：《star1》）
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