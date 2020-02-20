《Born Again》劇本閱讀：張基龍、陳世娫、李洙赫均「一人飾二角」！關於「前世今生」的故事 4月首播
韓劇 2020年2月20日 星期四10:18 JiaJia
人物設定感覺蠻有趣的～不曉得故事會如何呈現！ #BornAgain #張基龍 #陳世娫 #李洙赫
KBS新劇《Born Again》由《王家一家人》陳亨旭PD執導，鄭秀美編劇執筆。是一部懸疑重生愛情劇，描述刑警、刑警的戀人和連續殺人犯之間的故事，他們在32年前因孽緣結束自己的生命；32年後，分別轉世為檢察官、考古學講師和醫學大學的學生，開啟第二輪的愛恨糾葛。
張基龍飾演從刑警「車亨彬」轉世為檢察官「金秀赫」的角色，這是他繼《請輸入檢索詞WWW》後回歸小螢幕的作品。
陳世娫飾演從舊書屋「長久的未來」主人「鄭夏恩」轉世為考古講師「鄭思彬」，結束《揀擇－女人們的戰爭》拍攝後，迅速回歸小螢幕。
李洙赫飾演從連續殺人犯轉世為醫學大學生「千鐘範」的角色，這也是他退伍後回歸小螢幕的作品。
（圖片來源：KBS）
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