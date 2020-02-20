【有片】SJ D&E今年（2020年）雖然沒有「一起看日出」…但他們看了「臺北101跨年煙火秀」！ 元祖花美男元彬雙重畫報公開：何時能再有新作品？ 《學校2020》金曜漢拍畫報：「與角色重合度高反而擔心…聽取了李棟旭對於演技的建議」 高庚杓退伍後復出作！有望與徐玄合作JTBC新劇《私生活》 以「詐欺人生」投射韓國百姓的悲歡離合 《Born Again》劇本閱讀：張基龍、陳世娫、李洙赫均「一人飾二角」！關於「前世今生」的故事 4月首播 EXO CHEN宣佈結婚後深夜首發文：對不起粉絲，我的心很痛 《寄生上流》中的Pizza店，大家準備好去踩點了嗎？ 【有片】高冷金正鉉實際是個貼心大暖男！連給女生遮雨都是霸道總裁style♥ 傳奇車銀優腹肌？！點開大圖竟然是他，網民驚嚇：打擾了，我先去洗洗眼睛XD 《寄生上流》影響韓國政策：政府撥款改善地下室住房條件，預計1500餘戶受惠 小小年紀就很懂禮貌的威廉&本特利是怎樣煉成的？Sam爸爸育兒經獲網民大讚！

昨日深夜，EXO成員CHEN通過個人SNS再發長文，向喜愛自己的粉絲傳達歉意：「真心感謝大家一直以來給予的愛，因為你們的愛才造就了現在的我，我比任何人都清楚這點。 以後也會呈現更加努力的面貌，謝謝大家。 」

此前，CHEN一日之內公開戀愛、結婚、懷孕消息引發粉絲眾怒。 粉絲們集體現身SM公司門口拉橫幅靜坐，要求其退出組合。 但從CHEN最新的道歉文中粉絲們並未看出他有任何要退出的意思，又一次引爆粉絲爭論。



一邊是眾多本土粉絲要求他退隊的決絕，一邊是國際粉絲的極力支持，後者在twitter上為CHEN應援，「ChenWeLoveYou」、「鐘大啊，我在這裡」、「JongDae」等話題在無數國際粉絲們的努力下被刷到了「K-Pop」趨勢榜的3、4、6位。



CHEN道歉全文如下：

大家好，我是CHEN，不知道該怎麼傳達我的心意，苦惱了好一陣子現在才給大家留言。 我擔心稍有不慎就會因唐突的話語傷害到大家，首先想對此前等待的各位粉絲表示歉意，並向因我突如其來的消息而感到驚慌失措的EXO-L們致歉。一開始寫那封手寫信的時候，因為那是我有生以來第一次經歷的事情，我也苦惱了很久不知該如何向EXO-L們傳達我的想法。 當時我只想著要先告訴大家，所以寫下了那封信。 與我的心情不同，因為我的不足以及生疏的話而讓大家感到失望和受傷，這讓我心裡非常難過。 不知道能不能很好地傳遞出我的心意，真心感謝大家一直以來給予的愛，因為有這些愛才造就了現在的我，我比任何人都清楚這點。 這麼遲才向大家道歉，真的很對不起。 今後的我也將繼續努力，謝謝大家。

「圖：SM娛樂、CHEN」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞