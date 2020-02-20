EXO CHEN宣布结婚后深夜首发文：对不起粉丝，我的心很痛

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昨日深夜，EXO成员CHEN通过个人SNS再发长文，向喜爱自己的粉丝传达歉意：「真心感谢大家一直以来给予的爱，因为你们的爱才造就了现在的我，我比任何人都清楚这点。 以后也会呈现更加努力的面貌，谢谢大家。 」

此前，CHEN一日之内公开恋爱、结婚、怀孕消息引发粉丝众怒。 粉丝们集体现身SM公司门口拉横幅静坐，要求其退出组合。 但从CHEN最新的道歉文中粉丝们并未看出他有任何要退出的意思，又一次引爆粉丝争论。



一边是众多本土粉丝要求他退队的决绝，一边是国际粉丝的极力支持，后者在twitter上为CHEN应援，「ChenWeLoveYou」、「钟大啊，我在这里」、「JongDae」等话题在无数国际粉丝们的努力下被刷到了「K-Pop」趋势榜的3、4、6位。



CHEN道歉全文如下：

大家好，我是CHEN，不知道该怎么传达我的心意，苦恼了好一阵子现在才给大家留言。 我担心稍有不慎就会因唐突的话语伤害到大家，首先想对此前等待的各位粉丝表示歉意，并向因我突如其来的消息而感到惊慌失措的EXO-L们致歉。一开始写那封手写信的时候，因为那是我有生以来第一次经历的事情，我也苦恼了很久不知该如何向EXO-L们传达我的想法。 当时我只想著要先告诉大家，所以写下了那封信。 与我的心情不同，因为我的不足以及生疏的话而让大家感到失望和受伤，这让我心里非常难过。 不知道能不能很好地传递出我的心意，真心感谢大家一直以来给予的爱，因为有这些爱才造就了现在的我，我比任何人都清楚这点。 这么迟才向大家道歉，真的很对不起。 今后的我也将继续努力，谢谢大家。

「图：SM娱乐、CHEN」

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