【盤點】《愛的迫降》炫彬、孫藝真劇中5大吻戲！加入這些「科技產物」推動劇情更有看頭

這樣一看...吻戲真的不少耶！大家印象最深刻的是哪場吻戲呢？ #愛的迫降 #炫彬 #孫藝真
船艙之吻：本來想坐船偷渡回南韓，沒想到突然遇到北韓軍隊訪查，只好仿效「南韓連續劇在危急之際都會做的事」。
醫院之吻1：正赫因為保護世理而身受重傷，兩人在雨夜中忍不住親吻，還被醫院的護理師們看到。
南北交界之吻：雖然很不捨，但還是要送走世理。臨走前，正赫跨越38度線，用親吻表達對世理的愛意。
醫院之吻2：這次換世理保護正赫而身受重傷，就在正赫細數自己身上的「勳章」時，兩人越靠越近，也情不自禁地吻上彼此…（北韓F5被秀一臉恩愛～）
瑞士重逢之吻：歷經了種種，正赫和世理終於在瑞士找到彼此。之後一年見一次、一次十四天，「李理CP」迎來Happy Ending～
另外，編劇也巧妙運用了「科技產物」在電視劇裡頭，讓作品更有看頭：
監聽器材：在北韓，被用來攻擊正赫，有著抓住正赫「小辮子」的作用；到了南韓，卻成為世理二哥、二嫂的「壞勾當」的證據。
錄音筆：在瑞士時，世理曾在橋上錄下遺言；到了南韓，正赫無意間得到這個錄音筆，也發現他們「不是偶然，而是命運」；離開世理前，正赫也用錄音筆錄下自己的提醒和鋼琴曲，一舉一動都相當暖心。
定時簡訊：離開南韓後，正赫用了定時簡訊，整整一年都給世理發信。世理還笑言：「都因為李正赫而成為『節氣專家』了～」
P.S 整理劇照的時候，突然發現這兩張～面對心急的世理，正赫很無奈，鏡頭還給了戴著戒指的大拇指特寫哈哈哈！！！
（圖片來源：tvN）
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