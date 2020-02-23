【盘点】《爱的迫降》炫彬、孙艺真剧中5大吻戏！加入这些「科技产物」推动剧情更有看头

这样一看...吻戏真的不少耶！大家印象最深刻的是哪场吻戏呢？ #爱的迫降 #炫彬 #孙艺真
船舱之吻：本来想坐船偷渡回南韩，没想到突然遇到北韩军队访查，只好仿效「南韩连续剧在危急之际都会做的事」。
医院之吻1：正赫因为保护世理而身受重伤，两人在雨夜中忍不住亲吻，还被医院的护理师们看到。
南北交界之吻：虽然很不舍，但还是要送走世理。临走前，正赫跨越38度线，用亲吻表达对世理的爱意。
医院之吻2：这次换世理保护正赫而身受重伤，就在正赫细数自己身上的「勋章」时，两人越靠越近，也情不自禁地吻上彼此…（北韩F5被秀一脸恩爱～）
瑞士重逢之吻：历经了种种，正赫和世理终於在瑞士找到彼此。之后一年见一次、一次十四天，「李理CP」迎来Happy Ending～
另外，编剧也巧妙运用了「科技产物」在电视剧里头，让作品更有看头：
监听器材：在北韩，被用来攻击正赫，有著抓住正赫「小辫子」的作用；到了南韩，却成为世理二哥、二嫂的「坏勾当」的证据。
录音笔：在瑞士时，世理曾在桥上录下遗言；到了南韩，正赫无意间得到这个录音笔，也发现他们「不是偶然，而是命运」；离开世理前，正赫也用录音笔录下自己的提醒和钢琴曲，一举一动都相当暖心。
定时简讯：离开南韩后，正赫用了定时简讯，整整一年都给世理发信。世理还笑言：「都因为李正赫而成为『节气专家』了～」
P.S 整理剧照的时候，突然发现这两张～面对心急的世理，正赫很无奈，镜头还给了戴著戒指的大拇指特写哈哈哈！！！
（图片来源：tvN）
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