準備陷入俞承豪的新角色魅力吧！新劇《Memorist》公開超能刑警「東柏」劇照

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【多圖】小編這個人很簡單，有 #俞承豪 就先追個兩集就對了，光看他演戲就是一種享受，很期待他如何去詮釋這個新角色。（警界時尚英雄東柏來了）

tvN 全新水木劇《Memorist》（每週三、四播出）公開了男主角俞承豪的多張人物劇照，帥氣有型又充滿獨特魅力的新形象，讓人忍不住被他所吸引。

《Memorist》是改編自同名網路漫畫，由國家公認的超能力刑警－東柏（俞承豪 飾）和天才側寫師－善美（李世榮 飾）合作，一同追蹤神秘連環殺人魔的故事。



▼預告：



與以往隱藏自己真實身份生活的英雄不同，男主東柏將「記憶讀取」的能力公諸於世，與天才側寫師同心協力掃蕩惡毒的罪犯們，將會帶給觀眾們全新刺激的痛快宣洩感。



公開的劇照中，俞承豪華麗變身擁有超能力的帥氣刑警，身為警界的英雄人物，一舉一動都是眾人的焦點，還有著時尚感，在劇中受到全民愛戴。俞承豪提及讀漫畫實覺得角色非常有意思，尤其是他擁有讀取別人記憶的能力，也會感受到被害人的傷痛，雖然自己在劇中是英雄一般的人物，卻更想要表現出親切平凡的一面。



為了劇中角色，俞承豪也在動作戲上花費了兩個月的時間練習，製作團隊更表示，無法想像不是俞承豪的東柏，除了外型貼合、擁有反轉魅力之外，他更用心詮釋內心複雜的演技與情緒，再次感受到俞承豪的魅力與價值。

▼主演同框宣導播出時間更改，新劇《Memorist》將在 3 月 11 日晚間 22:50 首播：



（圖自：官方劇照）

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