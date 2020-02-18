金鍾國對宋智孝說：妳當初要是接受的話，和Gary一起拍《超回》的就是妳了…
綜藝 2020年2月18日 星期二10:27 MiJimin
大家有看最新一集的《Running Man》嗎？聽到這句話，宋智孝也微笑做出了回應。
最新一集的《Running Man》（2月16日播出EP.490）中，成員們聊天時無意間談論到了 Gary 與 智孝，讓週一情侶的粉絲們又默默陷入了回憶之中。
起初是在討論全昭旻和梁世燦在節目上的愛情線，是否影響到生活，池錫辰大哥則說，不喜歡全昭旻總拿愛情開玩笑，全昭旻則反駁說：「我說要一起吃刨冰，他不一起吃。」
身為姐姐的宋智孝給出了建議：「你（世燦）不要總是阻擋，接受一下吧！」在一旁的劉在錫直接回說：「妳也那樣做過啊！」
金鍾國也搭話說：「妳當初要是接受（Gary）的話，《超人回來了》就是妳們一起拍了…。」宋智孝也被哥哥們突然地放話給愣住。
宋智孝默默回應：「不是的，我和 Gary OPPA 沒有那樣的感覺。」
還記得當初宋智孝曾說過，和 RM 成員們太熟了就像家人一樣的感情，成員們依舊持續關心著 Gary 的近況，也希望智孝能找到屬於自己的幸福。
▼節目此片段：
（圖自：愛奇藝／SBS Running Man）
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