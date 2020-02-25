連續出演《山茶花開時》、《Stove League》等熱門作品的吳正世…真實的婚姻生活也像電視劇一樣！

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《山茶花開時》裡是有點小家子氣的「盧圭泰」，《Stove League》中又是想證明自己能力的「權慶民」，每個角色都被吳正世演活了！除此之外，他還曾出演過多部熱門電影，而真實的婚姻生活，也堪稱電視劇般，讓人嘖嘖稱奇。





吳正世出生於1977年，2004年以電影出道的他，近3年可謂「大爆發」，讓人無法忽視。電視劇作品有《觸及真心》、《山茶花開時》和《Stove League》等，電影作品則有《Swing Kids》、《雞不可失》等，下月（3月）還有驚悚電影《Call》即將上映。



因為精湛演技，加上不斷有新作品，人氣水漲船高。網友們也翻出他曾於綜藝節目上分享過與妻子的婚姻故事，如同電視劇般的情節，令人嘖嘖稱奇：

小學1年級開始，吳正世與妻子便是朋友，6年級時正式交往。當時（小學6年級），吳正世向妻子求婚，20年的熱戀後，兩人於33歲結婚（2006年）。吳正世的眼裡只有妻子，也不曾和其他女性交往過，兩人也沒有分手過。在這中間，妻子曾因出差，有3個月的時間不在韓國國內。

這3個月的時間，對於吳正世而言相當煎熬。妻子一回國後，兩人馬上就結婚了。吳正世也表示，就算重生了也要和現在的妻子結婚。而網友們也紛紛表示：「如此純真的愛情故事居然是存在的！」

（圖片來源：NAVER）

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