连续出演《山茶花开时》、《Stove League》等热门作品的吴正世…真实的婚姻生活也像电视剧一样！

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《山茶花开时》里是有点小家子气的「卢圭泰」，《Stove League》中又是想证明自己能力的「权庆民」，每个角色都被吴正世演活了！除此之外，他还曾出演过多部热门电影，而真实的婚姻生活，也堪称电视剧般，让人啧啧称奇。





吴正世出生於1977年，2004年以电影出道的他，近3年可谓「大爆发」，让人无法忽视。电视剧作品有《触及真心》、《山茶花开时》和《Stove League》等，电影作品则有《Swing Kids》、《鸡不可失》等，下月（3月）还有惊悚电影《Call》即将上映。



因为精湛演技，加上不断有新作品，人气水涨船高。网友们也翻出他曾於综艺节目上分享过与妻子的婚姻故事，如同电视剧般的情节，令人啧啧称奇：

小学1年级开始，吴正世与妻子便是朋友，6年级时正式交往。当时（小学6年级），吴正世向妻子求婚，20年的热恋后，两人於33岁结婚（2006年）。吴正世的眼里只有妻子，也不曾和其他女性交往过，两人也没有分手过。在这中间，妻子曾因出差，有3个月的时间不在韩国国内。

这3个月的时间，对於吴正世而言相当煎熬。妻子一回国后，两人马上就结婚了。吴正世也表示，就算重生了也要和现在的妻子结婚。而网友们也纷纷表示：「如此纯真的爱情故事居然是存在的！」

（图片来源：NAVER）

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