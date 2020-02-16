新劇《那個男人的記憶法》金東旭換上帥氣西裝，化身完美知識型男主播！

【高清多圖】喔某～劇照真的有被他帥到，感覺一臉專業！
3月新劇《那個男人的記憶法》首度公開了男主角金東旭的人物劇照，帥氣且專業的模樣吸引了不少粉絲。
由金東旭和文佳煐攜手主演的 MBC 全新水木劇《那個男人的記憶法》（每週三、四播出），講述因罹患「過剩記憶症候群」而把一年365天8760小時的細節全部都記下來的新聞主播，以及忘卻了人生的重要時間的女演員之間，無法預測的浪漫愛情故事。
▼金東旭飾演的「李政勳」是韓國收視率第一新聞節目《News Live》的主播，擁有紳士一般的外型與氣質，卻總能問出犀利問題，不停的創下收視紀錄，從小就患有「過剩記憶症候群」，擁有一段悲傷的過往。
劇中的他擁有高度品味與知識，深度談話內容以及犀利提問是他的專長，能夠在危急時刻展現出冷靜與大將風範之姿，理性兼具性感的人設，也讓人非常好奇他將如何詮釋這個角色？
▼女主角是由文佳煐飾演「呂河珍」，她是一位性格衝動任性，總是隨心所欲生活的頂級女演員，入行了6年在演技實力上仍受到爭議，在與男主相遇後，兩人展開了一場無法預測的羅曼史。
主演中還有尹鐘焄（精神科醫生）、金瑟琪（女主親妹妹兼經紀人）、李鎭赫（新聞主播團隊成員之一）…等人氣演員加盟，台詞排練照新聞可按此觀看。
▼目前僅公開了金東旭的人物預告：「李政勳的《News Live》就此展開。」
新劇《那個男人的記憶法》將在3月18日首播。
（圖自：官方劇照）
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