新剧《那个男人的记忆法》金东旭换上帅气西装，化身完美知识型男主播！

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【高清多图】喔某～剧照真的有被他帅到，感觉一脸专业！

3月新剧《那个男人的记忆法》首度公开了男主角金东旭的人物剧照，帅气且专业的模样吸引了不少粉丝。



由金东旭和文佳煐携手主演的 MBC 全新水木剧《那个男人的记忆法》（每周三、四播出），讲述因罹患「过剩记忆症候群」而把一年365天8760小时的细节全部都记下来的新闻主播，以及忘却了人生的重要时间的女演员之间，无法预测的浪漫爱情故事。

▼金东旭饰演的「李政勋」是韩国收视率第一新闻节目《News Live》的主播，拥有绅士一般的外型与气质，却总能问出犀利问题，不停的创下收视纪录，从小就患有「过剩记忆症候群」，拥有一段悲伤的过往。



剧中的他拥有高度品味与知识，深度谈话内容以及犀利提问是他的专长，能够在危急时刻展现出冷静与大将风范之姿，理性兼具性感的人设，也让人非常好奇他将如何诠释这个角色？



▼女主角是由文佳煐饰演「吕河珍」，她是一位性格冲动任性，总是随心所欲生活的顶级女演员，入行了6年在演技实力上仍受到争议，在与男主相遇后，两人展开了一场无法预测的罗曼史。



主演中还有尹钟焄（精神科医生）、金瑟琪（女主亲妹妹兼经纪人）、李鎭赫（新闻主播团队成员之一）…等人气演员加盟，台词排练照新闻可按此观看。



▼目前仅公开了金东旭的人物预告：「李政勋的《News Live》就此展开。」



新剧《那个男人的记忆法》将在3月18日首播。

（图自：官方剧照）

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