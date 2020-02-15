奧斯卡最佳導演奉俊昊除了《寄生上流》外，還有這些執導過的電影作品都超經典！

【電影預告＋簡介】奉俊昊導演的電影作品，大家看過幾部呢～！？《殺人回憶》跟《末日列車》（雪國列車）讓小編印象非常深刻…。
在92屆奧斯卡頒獎典禮上，奉俊昊導演用《寄生上流》寫下全新歷史，拿下了最高榮譽的「最佳影片」、「最佳導演」，以及「最佳原創劇本」和「最佳國際電影」等四項大獎，成為當晚的最大贏家。
那麼，除了寄生上流之外，小編接下來的這六部也算是必看清單，這些奉導的經典作品，你之前是否看過了呢？
2003年：《殺人回憶》，改編自真實事件華城連環殺人案，奉導靠這個作品打響知名度，同時也是演員宋康昊第一部和奉導合作的電影，導演提及：「我相信犯人也一定會進戲院觀看《殺人回憶》，所以最後一幕的構成，讓扮演刑警的宋康昊與鏡頭對視。」可以說是意義非凡。
2006年：《駭人怪物》講述美軍科學家將大量變異的化學物倒入漢江 6 年後，某天突然出現了前所未見的巨大怪物，並以獵殺人類為食物，而在河邊經營雜貨店的阿斗（宋康昊 飾）卻只能眼睜睜的看著自己的女兒被吞噬然後拖入河中，是一部融合恐怖、諷刺與黑色幽默的電影，當年最賣座的千萬電影。
2009年：《非常母親》（Mother），獲得了青龍電影獎的最佳影片，講述母親為了洗清智障兒子的罪行而去尋找真相的故事，由實力派的金惠子和元斌主演。
2013年：《末日列車》（雪國列車），這部應該是大家最為知曉的作品，聚集美、英、韓三國多名影星演出的科幻電影，講述僅存的人類都乘坐在如諾亞方舟般的列車裡，這台自給自足，能永恆不滅地運轉下去的列車卻存在兩種截然不同的生活，前區的人奢華度日，後區的人被壓榨，還會受到前面人的威脅和無理要求，終於有一天後區底層的人們群起反抗…。
2017年：《玉子》講述了巨大生物「玉子」和與它一起在山谷長大的少女美子之間結下真摯友誼並展開奇異征程的故事。本來玉子是一間公司的比賽產品，因比賽快將完結，玉子需要回到公司接受評分而離開少女美子。因為對玉子的不捨令美子抱著必死的決心踏上了尋找玉子的征程，並被捲入了意想不到的陰謀... 。
（圖自：官方劇照／海報）
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