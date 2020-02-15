奥斯卡最佳导演奉俊昊除了《寄生上流》外，还有这些执导过的电影作品都超经典！

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【电影预告＋简介】奉俊昊导演的电影作品，大家看过几部呢～！？《杀人回忆》跟《末日列车》（雪国列车）让小编印象非常深刻…。

在92届奥斯卡颁奖典礼上，奉俊昊导演用《寄生上流》写下全新历史，拿下了最高荣誉的「最佳影片」、「最佳导演」，以及「最佳原创剧本」和「最佳国际电影」等四项大奖，成为当晚的最大赢家。



那么，除了寄生上流之外，小编接下来的这六部也算是必看清单，这些奉导的经典作品，你之前是否看过了呢？

2003年：《杀人回忆》，改编自真实事件华城连环杀人案，奉导靠这个作品打响知名度，同时也是演员宋康昊第一部和奉导合作的电影，导演提及：「我相信犯人也一定会进戏院观看《杀人回忆》，所以最后一幕的构成，让扮演刑警的宋康昊与镜头对视。」可以说是意义非凡。



2006年：《骇人怪物》讲述美军科学家将大量变异的化学物倒入汉江 6 年后，某天突然出现了前所未见的巨大怪物，并以猎杀人类为食物，而在河边经营杂货店的阿斗（宋康昊 饰）却只能眼睁睁的看著自己的女儿被吞噬然后拖入河中，是一部融合恐怖、讽刺与黑色幽默的电影，当年最卖座的千万电影。



2009年：《非常母亲》（Mother），获得了青龙电影奖的最佳影片，讲述母亲为了洗清智障儿子的罪行而去寻找真相的故事，由实力派的金惠子和元斌主演。



2013年：《末日列车》（雪国列车），这部应该是大家最为知晓的作品，聚集美、英、韩三国多名影星演出的科幻电影，讲述仅存的人类都乘坐在如诺亚方舟般的列车里，这台自给自足，能永恒不灭地运转下去的列车却存在两种截然不同的生活，前区的人奢华度日，后区的人被压榨，还会受到前面人的威胁和无理要求，终於有一天后区底层的人们群起反抗…。



2017年：《玉子》讲述了巨大生物「玉子」和与它一起在山谷长大的少女美子之间结下真挚友谊并展开奇异征程的故事。本来玉子是一间公司的比赛产品，因比赛快将完结，玉子需要回到公司接受评分而离开少女美子。因为对玉子的不舍令美子抱著必死的决心踏上了寻找玉子的征程，并被卷入了意想不到的阴谋... 。



（图自：官方剧照／海报）

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