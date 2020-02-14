南宮珉確定出演tvN新劇《日與夜》 有望與雪炫合作！

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這次南宮珉是飾演員警，劇情方面則是有奇幻設定倫理劇，讓人超期待啊！

昨日南宮珉所屬社透露，南宮珉已經確定接拍tvN的新劇《日與夜》，雪炫方面則表示「受到了出演邀約，還在討論」。

《日與夜》講述的是因為實驗而獲得了超越人類極限的智慧卻失去感情的孩子們，因為神秘事件聚到一起，粉碎想要利用他們的勢力的陰謀、重新找回普通人身份的故事。

南宮珉即將飾演的角色是首爾地方員警廳特殊搜查組組長都正宇（音），雪炫接到邀約的角色則是同一個組裡的警衛孔慧媛（音），漂亮又有個性、有想法時不吐不快，看起來很有心計實際上很單純。

此前韓藝瑟也曾在有望出演的名單裡，角色是FBI派遣調查官，但最後沒能成行，目前劇方在物色其他演員人選。

（圖源：FNC，935 Ent.）

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