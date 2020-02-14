南宫珉确定出演tvN新剧《日与夜》 有望与雪炫合作！
韩剧 2020年2月14日 星期五08:00 Sani
这次南宫珉是饰演员警，剧情方面则是有奇幻设定伦理剧，让人超期待啊！
昨日南宫珉所属社透露，南宫珉已经确定接拍tvN的新剧《日与夜》，雪炫方面则表示「受到了出演邀约，还在讨论」。
《日与夜》讲述的是因为实验而获得了超越人类极限的智慧却失去感情的孩子们，因为神秘事件聚到一起，粉碎想要利用他们的势力的阴谋、重新找回普通人身份的故事。
南宫珉即将饰演的角色是首尔地方员警厅特殊搜查组组长都正宇（音），雪炫接到邀约的角色则是同一个组里的警卫孔慧媛（音），漂亮又有个性、有想法时不吐不快，看起来很有心计实际上很单纯。
此前韩艺瑟也曾在有望出演的名单里，角色是FBI派遣调查官，但最后没能成行，目前剧方在物色其他演员人选。
（图源：FNC，935 Ent.）
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Sam Leung
2020年2月14日 11:45
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Amber Ho這個我覺得可以
2020年2月14日 11:49
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Emily Sun我女朋友有工作了
2020年2月14日 12:15
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Liro Lin 哎呀是南宮珉呢
2020年2月14日 11:58