好消息～劉在錫主持的《劉Quiz on the Block》將在3月11日回歸！
綜藝 2020年2月14日 星期五09:00 MiJimin
可以真正看見韓國街頭日常的好節目，值得一看啊～！回來了真感動…。TAT
由劉在錫、曹世鎬一起主持的 tvN 街頭談話綜藝節目《劉Quiz on the Block》確定在3月11日重新播放新一季的內容。
《劉Quiz on the Block》節目是劉在錫和曹世鎬親自走在韓國街頭上，與隨機市民進行問答送獎金的節目，期間無法預測的情況，和市民們分享的小故事中，往往充滿歡笑與感動的淚水，而在韓國的冬季街頭實在太冷，節目因此暫停錄製，但隨著寒冬即將進入尾聲，節目組也決定在今年春天正式復播。
充滿人情味的《劉Quiz on the Block》也透過官方募集觀眾們親自製作的問答題，期待新一季節目的播出，可以更貼近大家、更引發大家的共鳴，節目將在每週三的晚間 9 點播出，喜歡這個節目的你，千萬不要錯過3月11日的回歸喔！
（圖自：官方）
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