好消息～刘在锡主持的《刘Quiz on the Block》将在3月11日回归！
综艺 2020年2月14日 星期五09:00 MiJimin
可以真正看见韩国街头日常的好节目，值得一看啊～！回来了真感动…。TAT
由刘在锡、曹世镐一起主持的 tvN 街头谈话综艺节目《刘Quiz on the Block》确定在3月11日重新播放新一季的内容。
《刘Quiz on the Block》节目是刘在锡和曹世镐亲自走在韩国街头上，与随机市民进行问答送奖金的节目，期间无法预测的情况，和市民们分享的小故事中，往往充满欢笑与感动的泪水，而在韩国的冬季街头实在太冷，节目因此暂停录制，但随著寒冬即将进入尾声，节目组也决定在今年春天正式复播。
充满人情味的《刘Quiz on the Block》也透过官方募集观众们亲自制作的问答题，期待新一季节目的播出，可以更贴近大家、更引发大家的共鸣，节目将在每周三的晚间 9 点播出，喜欢这个节目的你，千万不要错过3月11日的回归喔！
（图自：官方）
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