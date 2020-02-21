網友們跪求「再合作」！朴敘俊、姜河那無法忽視的「化學反應」…什麼時候能看到《青年警察》第2季呢？
明星 2020年2月21日 星期五08:00 JiaJia
放到現在看，也是不得了的主演陣容啊！ #看到合照不自覺姨母笑 #跪求再合作 #朴敘俊 #姜河那 #菜鳥警校生 #青年警察
2017年上映的電影《青年警察》（又譯：菜鳥警校生），由朴敘俊和姜河那領銜主演，當時創造不錯的票房和話題度，「男男CP」的化學反應讓觀眾們直呼「可愛」。如今3年過去了，兩人持續用精湛演技，撼動大眾的心。
姜河那以《山茶花開時》作為退伍後回歸小螢幕的作品，而朴敘俊近期以《梨泰院CLASS》活躍。兩位男演員的人氣只增不減，看到過往曾合作過電影的網友們，也紛紛表示：「跪求再合作！」
《青年警察》（又譯：菜鳥警校生）描述兩位新進警大生，在學校裡一拍即合、成為好友後，因為一次機緣巧合，兩人一同目擊綁架案。遵從學校所習得，他們快快報警，警方卻遲遲沒有行動，於是展開一段「英雄救美」的故事。朴敘俊飾演行動派、先做再說的熱血警大生「基俊」；姜河那則飾演凡事遵循原則、相當理性的警大生「熙烈」
電影宣傳期間，朴敘俊和姜河那一同拍攝畫報、出演節目等。活潑、開朗的他們，也讓人感受到充滿活力的感覺。當時，有消息傳出《菜鳥警校生》有望拍攝第2季，不曉得未來有沒有機會看到呢～
另外，朴敘俊和姜河那也曾經一同出演SBS人氣綜藝節目《Running Man》。播出日期為2017年8月6日，喜歡他們的粉絲，可藉此再回味或收看囉～
（圖片來源：TVDaily、NAVER）
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