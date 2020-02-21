网友们跪求「再合作」！朴叙俊、姜河那无法忽视的「化学反应」…什么时候能看到《青年警察》第2季呢？

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放到现在看，也是不得了的主演阵容啊！ #看到合照不自觉姨母笑 #跪求再合作 #朴叙俊 #姜河那 #菜鸟警校生 #青年警察







2017年上映的电影《青年警察》（又译：菜鸟警校生），由朴叙俊和姜河那领衔主演，当时创造不错的票房和话题度，「男男CP」的化学反应让观众们直呼「可爱」。如今3年过去了，两人持续用精湛演技，撼动大众的心。

姜河那以《山茶花开时》作为退伍后回归小萤幕的作品，而朴叙俊近期以《梨泰院CLASS》活跃。两位男演员的人气只增不减，看到过往曾合作过电影的网友们，也纷纷表示：「跪求再合作！」



《青年警察》（又译：菜鸟警校生）描述两位新进警大生，在学校里一拍即合、成为好友后，因为一次机缘巧合，两人一同目击绑架案。遵从学校所习得，他们快快报警，警方却迟迟没有行动，於是展开一段「英雄救美」的故事。朴叙俊饰演行动派、先做再说的热血警大生「基俊」；姜河那则饰演凡事遵循原则、相当理性的警大生「熙烈」







电影宣传期间，朴叙俊和姜河那一同拍摄画报、出演节目等。活泼、开朗的他们，也让人感受到充满活力的感觉。当时，有消息传出《菜鸟警校生》有望拍摄第2季，不晓得未来有没有机会看到呢～





另外，朴叙俊和姜河那也曾经一同出演SBS人气综艺节目《Running Man》。播出日期为2017年8月6日，喜欢他们的粉丝，可藉此再回味或收看罗～

（图片来源：TVDaily、NAVER）

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