2019 MBC 演技大賞【最佳CP】名單公開，《意外發現的一天》三位主演一起入圍！

很少看到CP是三個人（路雲、金惠允、李宰旭）一起入圍的，還有兩組「男男CP」，大家支持哪一部劇的CP檔呢～？
【2019 MBC 演技大賞】官方公開了「最佳CP」的全名單，最讓網友意外的是，熱門韓劇《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）的三位主演路雲、金惠允（金惠奫）、李宰旭一起入圍該獎項。
▼宣傳影片：
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＊「最佳CP獎」入圍的有：
另外，最佳電視劇入圍的有：《檢法男女2》、《春夜》、《新入史官丘海昤》、《意外發現的一天》、《特別勞動監督官趙掌風》
【2019 MBC 演技大賞】頒獎典禮將於12月30日正式舉行。
（圖自：官方劇照）
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