2019 MBC 演技大賞【最佳CP】名單公開，《意外發現的一天》三位主演一起入圍！

2019 MBC 演技大賞【最佳CP】名單公開，《意外發現的一天》三位主演一起入圍！

韓劇   2019年12月17日   星期二08:00   MiJimin   16

很少看到CP是三個人（路雲、金惠允、李宰旭）一起入圍的，還有兩組「男男CP」，大家支持哪一部劇的CP檔呢～？

【2019 MBC 演技大賞】官方公開了「最佳CP」的全名單，最讓網友意外的是，熱門韓劇《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）的三位主演路雲、金惠允（金惠奫）、李宰旭一起入圍該獎項。

▼宣傳影片：

＊「最佳CP獎」入圍的有：

▼《新入史官丘海昤》申世景、車銀優

▼《春夜》韓志旼、丁海寅

▼《特別勞動監督官趙掌風》金東旭、金景南

▼《檢法男女2》鄭在詠、魯敏宇

▼《歡迎來到第2人生》林智妍、鄭智薰（Rain）

▼《意外發現的一天》路雲、金惠允、李宰旭

另外，最佳電視劇入圍的有：《檢法男女2》、《春夜》、《新入史官丘海昤》、《意外發現的一天》、《特別勞動監督官趙掌風》

【2019 MBC 演技大賞】頒獎典禮將於12月30日正式舉行。

（圖自：官方劇照）

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