2019 MBC 演技大赏【最佳CP】名单公开，《意外发现的一天》三位主演一起入围！

很少看到CP是三个人（路云、金惠允、李宰旭）一起入围的，还有两组「男男CP」，大家支持哪一部剧的CP档呢～？
【2019 MBC 演技大赏】官方公开了「最佳CP」的全名单，最让网友意外的是，热门韩剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）的三位主演路云、金惠允（金惠奫）、李宰旭一起入围该奖项。
▼宣传影片：
2019 MBC Drama Awards | teaser video #SF9 #ROWOON #로운 #ExtraordinaryYou #어쩌다발견한하루 #연기대상 https://t.co/QuO77iT46zpic.twitter.com/I5tVkht4do— Holy_Lime (@SF9_Unofficial) December 13, 2019
＊「最佳CP奖」入围的有：
另外，最佳电视剧入围的有：《检法男女2》、《春夜》、《新入史官丘海昤》、《意外发现的一天》、《特别劳动监督官赵掌风》
【2019 MBC 演技大赏】颁奖典礼将於12月30日正式举行。
（图自：官方剧照）
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