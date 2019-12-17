【有片】《爱的迫降》首播收视率破5%、第2集上升到6.8%！部份韩网评论「剧情幼稚」…你怎么看？ 在《偶运会》准备考试的宇宙少女EXY，走到哪都拿著资料！网友：「考试学习比我更努力啊...」 JTBC孙石熙主播更正报导：「BTS防弹少年团与经纪公司纠纷几乎不可能。」 SJ D&E出道8周年！东海、银赫更新SNS：「继续保持这个关系吧，或者签个延长合约～我爱你」 她们是玩偶吗？《偶像运动大会》男工作人员毫无预警拽女爱豆头发，拉离人群 「什么！金秀贤大婚晒婚纱照？」此金秀贤非彼金秀贤：任时完、河锡辰等人也来送祝福 《偶运会》变成音乐会！金在奂＆郑世云＆河成云的草地吉他合奏 「心脏中枪原来是这个感觉！」AOA雪炫帅起来完胜所有男生XD 「好好交往中VS无法确认？」李准＆庭沼珉对恋情官方立场完全不同 「这根本是《花样男子》具俊表吧～」BTS防弹少年团V超复古卷发造型！ 2019 MBC 演技大赏【最佳CP】名单公开，《意外发现的一天》三位主演一起入围！

2019 MBC 演技大赏【最佳CP】名单公开，《意外发现的一天》三位主演一起入围！ 韩剧 MiJimin