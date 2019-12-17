2019 MBC 演技大赏【最佳CP】名单公开，《意外发现的一天》三位主演一起入围！

2019 MBC 演技大赏【最佳CP】名单公开，《意外发现的一天》三位主演一起入围！

韩剧   2019年12月17日   星期二08:00   MiJimin   11

很少看到CP是三个人（路云、金惠允、李宰旭）一起入围的，还有两组「男男CP」，大家支持哪一部剧的CP档呢～？

【2019 MBC 演技大赏】官方公开了「最佳CP」的全名单，最让网友意外的是，热门韩剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）的三位主演路云、金惠允（金惠奫）、李宰旭一起入围该奖项。

▼宣传影片：

＊「最佳CP奖」入围的有：

▼《新入史官丘海昤》申世景、车银优

▼《春夜》韩志旼、丁海寅

▼《特别劳动监督官赵掌风》金东旭、金景南

▼《检法男女2》郑在咏、鲁敏宇

▼《欢迎来到第2人生》林智妍、郑智薰（Rain）

▼《意外发现的一天》路云、金惠允、李宰旭

另外，最佳电视剧入围的有：《检法男女2》、《春夜》、《新入史官丘海昤》、《意外发现的一天》、《特别劳动监督官赵掌风》

【2019 MBC 演技大赏】颁奖典礼将於12月30日正式举行。

（图自：官方剧照）

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