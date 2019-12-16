2020年《偶像運動會》春節特輯【男偶像篇】出席活動團體&個人照！
綜藝 2019年12月16日 星期一11:16 MiJimin
有男團 NCT DREAM、N.Flying、SF9、Stray Kids、AB6IX、VICTON、Golden Child…等多組人馬，來看看你的最愛有沒有出席活動吧～！
今日上午，NCT DREAM、N.Flying、SF9、Stray Kids、AB6IX、VICTON、Golden Child…等多組團體，參加了在仁川南洞體育館舉行的《2020年春節特輯－偶像運動會》，一起來看看你關注的偶像團體有沒有出席活動吧！
＊女偶像團體可按此觀看
NCT DREAM
N.Flying
SF9
AB6IX
Stray Kids
VICTON
Golden Child
VERIVERY
1TEAM
青空少年
Newkidd
BDC
ONF
（圖自：TVdaily）
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