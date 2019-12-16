2020年《偶像運動會》春節特輯【男偶像篇】出席活動團體&個人照！

2020年《偶像運動會》春節特輯【男偶像篇】出席活動團體&個人照！

綜藝   2019年12月16日   星期一11:16   MiJimin   5

有男團 NCT DREAM、N.Flying、SF9、Stray Kids、AB6IX、VICTON、Golden Child…等多組人馬，來看看你的最愛有沒有出席活動吧～！

今日上午，NCT DREAM、N.Flying、SF9、Stray Kids、AB6IX、VICTON、Golden Child…等多組團體，參加了在仁川南洞體育館舉行的《2020年春節特輯－偶像運動會》，一起來看看你關注的偶像團體有沒有出席活動吧！

＊女偶像團體可按此觀看

NCT DREAM

N.Flying

SF9

AB6IX

Stray Kids

VICTON

Golden Child

VERIVERY

1TEAM

青空少年

Newkidd

BDC

ONF

（圖自：TVdaily）

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留言/評論
  • 郭星儀
    SF9 N.FLYING 兩個體弱男團加油 ٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶
    2小時前
  • 王慧嵐
    N.Flying😍😍😍新飛啊~~~
    1小時前
  • 林怡萍
    SF9❤❤❤
    2小時前
  • 董亦閔
    NCT DREAM❤️
    2小時前
  • Mai Yong Tee
    Thank you ko tee mai yong took days girls loved good happantian hassan.
    1小時前
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