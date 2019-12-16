治癒系的韓劇來了！申河均&庭沼珉確定合作KBS新劇《靈魂維修工》 恐怖又迷人！ Red Velvet新專輯概念照再獲好評 宋旻浩終於作為藝術家初登場！將於SEEA 2019展出3件作品 朴軫永意外撞臉「薩諾斯」！宣美告知他後，朴軫永回覆了自己的手指愛心圖 XD 就是明天！CL 將釋出新專輯最後一波新歌 張才人攜〈Inner Space〉回歸在即 概念照煥發迷幻魅力！ 《兩天一夜》復播獲好評 第四季蟬聯收視率冠軍！ 作曲家、經紀公司雙雙澄清金在煥新專輯風波 「確定 B.I 並未參與」 2020年《偶像運動會》春節特輯【女偶像篇】出席活動團體&個人照！ 2020年《偶像運動會》春節特輯【男偶像篇】出席活動團體&個人照！ 【有片】明明就很累聽到攝影師的話後，IU立馬換上了「資本主義式」微笑XD BTS防彈少年團和Halsey互相交換聖誕禮物！金色麥克風的用意實在太暖心❤ 最新預告！「死侍」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)居然來上《Running Man》啦～ AOA見面會上全體打扮成Disney公主！ 每個人都超有特色 餐廳偶遇粉絲，姜河那豪爽請客！女粉絲：簡直就是透支了明年的幸運 「老師我只是曬了我本命的手幅而已！」韓女學生：我真的不叫【都敬秀】 【有片】莫名心酸！愛豆男團台上賣力演出無人看ㅠㅠ台下觀眾全背對！只因MC人氣火～ 【女團品牌評價】前三名大洗牌 MAMAMOO 躍上寶座！ 今日（16日）有2部新劇首播！tvN《Black Dog》& JTBC《檢察官內戰》

← 上一則 下一則 →