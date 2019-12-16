2020年《偶像运动会》春节特辑【男偶像篇】出席活动团体&个人照！
综艺 2019年12月16日 星期一11:16 MiJimin
有男团 NCT DREAM、N.Flying、SF9、Stray Kids、AB6IX、VICTON、Golden Child…等多组人马，来看看你的最爱有没有出席活动吧～！
今日上午，NCT DREAM、N.Flying、SF9、Stray Kids、AB6IX、VICTON、Golden Child…等多组团体，参加了在仁川南洞体育馆举行的《2020年春节特辑－偶像运动会》，一起来看看你关注的偶像团体有没有出席活动吧！
＊女偶像团体可按此观看
NCT DREAM
N.Flying
SF9
AB6IX
Stray Kids
VICTON
Golden Child
VERIVERY
1TEAM
青空少年
Newkidd
BDC
ONF
（图自：TVdaily）
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