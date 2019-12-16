2020年《偶像运动会》春节特辑【男偶像篇】出席活动团体&个人照！

2020年《偶像运动会》春节特辑【男偶像篇】出席活动团体&个人照！

综艺   2019年12月16日   星期一11:16   MiJimin   6

有男团 NCT DREAM、N.Flying、SF9、Stray Kids、AB6IX、VICTON、Golden Child…等多组人马，来看看你的最爱有没有出席活动吧～！

今日上午，NCT DREAM、N.Flying、SF9、Stray Kids、AB6IX、VICTON、Golden Child…等多组团体，参加了在仁川南洞体育馆举行的《2020年春节特辑－偶像运动会》，一起来看看你关注的偶像团体有没有出席活动吧！

＊女偶像团体可按此观看

NCT DREAM

N.Flying

SF9

AB6IX

Stray Kids

VICTON

Golden Child

VERIVERY

1TEAM

青空少年

Newkidd

BDC

ONF

（图自：TVdaily）

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留言/评论
  • 郭星儀
    SF9 N.FLYING 兩個體弱男團加油 ٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶
    3小时前
  • 王慧嵐
    N.Flying😍😍😍新飛啊~~~
    2小时前
  • 張淑華
    怎麼沒有UP10TION 呢？
    1小时前
  • 林怡萍
    SF9❤❤❤
    3小时前
  • 董亦閔
    NCT DREAM❤️
    3小时前
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