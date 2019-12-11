白藝潾奪音源榜冠軍　全英文歌詞作品的第一次！

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白藝潾甫成立個人品牌不久便推出正規專輯，結果不僅在當晚就登上音源榜首，還創下「全英語歌詞作品」的新紀錄！

白藝潾在昨天（10 日）傍晚推出了首張個人專輯〈Every letter I sent you〉，多達 18 首收錄曲中，就有 17 首歌詞都由英文寫就。其中主打歌 “Square” 隨即登上 MelOn、Genie、Bugs⋯⋯等各大音源網站的即時榜冠軍，其他收錄曲目也全數上榜，印證了大眾對她的期待和肯定。

昨晚白藝潾也在自己的 Instagram 上為此事向大眾致謝，並可愛地表示：「聽說這是韓國人第一次以英文歌詞（寫的作品）拿到第 1 名，我應該可以自豪一下吧⋯⋯？（今天就好，讓我自豪一下⋯⋯）。」

白藝潾也透露一次準備規模有 2 張 CD 的專輯需要很多勇氣，除了一一向家人、工作人員致謝外也表示：「最後，看著我成長、等待我的各位粉絲，謝謝你們！」經過這張專輯，白藝潾讓人「因信賴而聽」的地位無疑更加穩固！



（照片或影片來源：Blue Vinyl、yerin_the_genuine）

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