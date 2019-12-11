白艺潾夺音源榜冠军 全英文歌词作品的第一次！
KPOP 2019年12月11日 星期三11:52 施乃琪
白艺潾甫成立个人品牌不久便推出正规专辑，结果不仅在当晚就登上音源榜首，还创下「全英语歌词作品」的新纪录！
白艺潾在昨天（10 日）傍晚推出了首张个人专辑〈Every letter I sent you〉，多达 18 首收录曲中，就有 17 首歌词都由英文写就。其中主打歌 “Square” 随即登上 MelOn、Genie、Bugs⋯⋯等各大音源网站的即时榜冠军，其他收录曲目也全数上榜，印证了大众对她的期待和肯定。
昨晚白艺潾也在自己的 Instagram 上为此事向大众致谢，并可爱地表示：「听说这是韩国人第一次以英文歌词（写的作品）拿到第 1 名，我应该可以自豪一下吧⋯⋯？（今天就好，让我自豪一下⋯⋯）。」
白艺潾也透露一次准备规模有 2 张 CD 的专辑需要很多勇气，除了一一向家人、工作人员致谢外也表示：「最后，看著我成长、等待我的各位粉丝，谢谢你们！」经过这张专辑，白艺潾让人「因信赖而听」的地位无疑更加稳固！
（照片或影片来源：Blue Vinyl、yerin_the_genuine）
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