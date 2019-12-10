《新西遊記7》新路透：這次是「電影特輯」！曹圭賢真的變成「曹小丑」 「藍皮膚」則另有其人
綜藝 2019年12月10日 星期二13:04 JiaJia
《新西遊記7》已經變成「變裝節目」了：繼「道士特輯」、「復古特輯」、「藍精靈特輯」和「國際特輯」後，這次是「電影特輯」！ #曹圭賢這次遊戲贏了嗎 #真的變成曹小丑了哈哈哈 #為什麼每個角色都這麼合適
tvN綜藝節目《新西遊記7》於昨日（9日）在網路上有最新路透拍攝照。成員們紛紛變身為熱門電影中的角色，依序是：姜鎬童《與犯罪的戰爭：壞傢伙的全盛時代》崔炯培（河正宇 飾）、李壽根《阿凡達》阿凡達、殷志源《E.T.外星人》埃利奧特（感謝粉絲圖片支援！）、曹圭賢《小丑》Joker、宋旻浩《神鬼奇航》傑克船長、P.O《冰雪奇緣》雪寶。
值得一提的是，從本季開始就一直是「藍皮膚」的曹圭賢，終於擺脫藍色顏料。不過，先前因為「三角帽遊戲」而有「曹小丑」之稱的他，這次真的變成「曹小丑」！好期待節目播出啊～
（圖片來源：theqoo）
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