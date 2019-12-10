《新西游记7》新路透：这次是「电影特辑」！曹圭贤真的变成「曹小丑」 「蓝皮肤」则另有其人
综艺 2019年12月10日 星期二13:04 JiaJia
《新西游记7》已经变成「变装节目」了：继「道士特辑」、「复古特辑」、「蓝精灵特辑」和「国际特辑」后，这次是「电影特辑」！ #曹圭贤这次游戏赢了吗 #真的变成曹小丑了哈哈哈 #为什么每个角色都这么合适
tvN综艺节目《新西游记7》於昨日（9日）在网路上有最新路透拍摄照。成员们纷纷变身为热门电影中的角色，依序是：姜镐童《与犯罪的战争：坏家伙的全盛时代》崔炯培（河正宇 饰）、李寿根《阿凡达》阿凡达、殷志源《E.T.外星人》埃利奥特（感谢粉丝图片支援！）、曹圭贤《小丑》Joker、宋旻浩《神鬼奇航》杰克船长、P.O《冰雪奇缘》雪宝。
值得一提的是，从本季开始就一直是「蓝皮肤」的曹圭贤，终於摆脱蓝色颜料。不过，先前因为「三角帽游戏」而有「曹小丑」之称的他，这次真的变成「曹小丑」！好期待节目播出啊～
（图片来源：theqoo）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论