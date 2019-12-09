徐睿知有望出演 tvN 新劇《雖然是精神病但沒關係》與男神金秀賢合作

徐睿知有望出演 tvN 新劇《雖然是精神病但沒關係》與男神金秀賢合作

韓劇   2019年12月9日   星期一12:10   MiJimin   13

哦！意想不到的組合，能否擦出全新火花呢～！？

今早最新報導，演員徐睿知有望出演 tvN 新劇《雖然是神經病但沒關係》的女主角，搭檔金秀賢，兩位都還在討論出演的階段。

《雖然是神經病但沒關係》是一部拒絕愛情的男人和不懂愛情的女人，超越生死去愛，尋找遺失靈魂的奇幻愛情劇，講述靠180萬韓元的保健醫療人力工作活下去的精神病院男護工，和一名擁有反社會人格童話作家的故事。

▼金秀賢在劇中將飾演精神病院男護工，有著出眾外貌與聰明的頭腦，卓越的共感能力、耐力、瞬間爆發力、魅力、體力，和比他大八歲患有自閉症的哥哥一起生活。

▼徐睿知則預計飾演的有反社會人格障礙的人氣兒童文學作家，在幼年時期習慣了孤獨，長大成人後變成了極端的利己主義者。

本劇是由《男朋友》朴信宇導演，與《Jugglers》（超完美秘書）趙容編劇合作，預計在明年上半年播出。

（圖自：官方／個人IG）

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留言/評論
  • Elaine Wan
    這組合有￼新鮮感￼，很棒👍🏻
    1小時前
  • Siri Kirti
    之前他們合作過廣告唷！超有fu的～
    1小時前
  • Yilun Que
    好期待～😘
    1小時前
  • Yew Nancy
    好期待
    2小時前
  • 王柏翠
    葉思妤期待這部！
    1小時前
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