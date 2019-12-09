徐睿知有望出演 tvN 新劇《雖然是精神病但沒關係》與男神金秀賢合作
韓劇 2019年12月9日 星期一12:10 MiJimin
哦！意想不到的組合，能否擦出全新火花呢～！？
今早最新報導，演員徐睿知有望出演 tvN 新劇《雖然是神經病但沒關係》的女主角，搭檔金秀賢，兩位都還在討論出演的階段。
《雖然是神經病但沒關係》是一部拒絕愛情的男人和不懂愛情的女人，超越生死去愛，尋找遺失靈魂的奇幻愛情劇，講述靠180萬韓元的保健醫療人力工作活下去的精神病院男護工，和一名擁有反社會人格童話作家的故事。
▼金秀賢在劇中將飾演精神病院男護工，有著出眾外貌與聰明的頭腦，卓越的共感能力、耐力、瞬間爆發力、魅力、體力，和比他大八歲患有自閉症的哥哥一起生活。
▼徐睿知則預計飾演的有反社會人格障礙的人氣兒童文學作家，在幼年時期習慣了孤獨，長大成人後變成了極端的利己主義者。
本劇是由《男朋友》朴信宇導演，與《Jugglers》（超完美秘書）趙容編劇合作，預計在明年上半年播出。
（圖自：官方／個人IG）
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