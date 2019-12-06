BoA 公開迷你二輯曲目表 與 Crush 合作抒情主打歌！
KPOP 2019年12月6日 星期五12:47 施乃琪
BoA 即將發行的新專輯〈Starry Night〉除了收錄多首她參與創作的歌曲，才剛發片的 Crush 也會為同名主打歌跨刀獻聲！
SM Entertainment 今天（6 日）公開了 BoA 迷你二輯〈Starry Night〉的曲目表，以同名主打歌為首，一共收錄了 “Black”、“Butterfly”、“I Don’t Mind”、「看見」(Think About You) 和「乾掉的玫瑰」(Dry Flower) 共六首歌。
BoA 這次特地邀來 Crush 合作一起為最新主打歌 “Starry Night” 寫詞並對唱，以感性歌聲描寫兩人在寒冷的冬季裡看著星光閃耀的夜空、與彼此分享溫暖的心情。除了主打歌外，”Black” 和「乾掉的玫瑰」也都有 BoA 參與詞曲創作。
〈Starry Night〉將於 12 日傍晚經由各大音源網站全面發行，而最近 BoA 也會陸續釋出更多預告照和新歌的亮點片段，期待今年和她共度冬天！
（照片或影片來源：SM Entertainment）
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