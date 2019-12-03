EXO世勳參加完電影《鬼影特攻：以暴制暴》活動後…和柳演錫深夜會面！
明星 2019年12月3日 星期二11:02 JiaJia
吳世勳最近忙於EXO的行程，柳演錫則有新劇《機智的醫生生活》正在拍攝。雖然忙碌，但也不忘聚會、聯絡感情～
昨日（2日），EXO出席Netflix電影《鬼影特攻：以暴制暴（6 Underground）》綠毯儀式，該部作品描述6位最精銳的要員改變世界之故事。而27日發行正規6輯《OBSESSION》的6位EXO成員，則因「6」這個數字，促成雙方見面。
活動結束後、深夜時刻，世勳更新SNS，並留言：「和演錫哥」。兩位男藝人因「相似臉」而一度引發話題，現實生活中關係也很好。照片裡，可以看到柳演錫搭著吳世勳的肩膀，吳世勳則拉著柳演錫的手，看起來相當親近。
柳演錫曾作為嘉賓出演《Busted！明星來解謎》，吳世勳也同樣作為嘉賓出演過《Coffee Friends》，展現兩人的好交情。吳世勳也曾去柳演錫出演的音樂劇觀賞、探班，希望兩位歐吧友誼長存啊～
（圖片來源：SNS、各大綜藝節目截圖）
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