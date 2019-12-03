IU 演唱會上唱中文歌《孤獨的總和》超標準，歌詞唱到「真理」讓人想哭
明星 2019年12月3日 星期二10:33 MiJimin
也許 IU 這次選曲是巧合，也許是有背後的深意，總之都是獻給粉絲們的禮物，誠意十足，無論如何…真的太好聽了～！（好聽到哭TAT）
人氣SOLO歌手 IU 上個月底在台北舉行演唱會，還特別練習了中文歌曲《孤獨的總和》，獻唱給台灣的粉絲，讓粉絲聽了非常感動。
而歌詞中還有一段是「真理…騰空了孤寂的環境」，也讓粉絲忍不住聯想到已成為天使的 Sulli（藝名雪莉，本名崔真理），兩人私交不錯，更讓粉絲們多了一層感動與聯想。（Sulli 客串 IU 主演的《德魯納酒店》以情敵身份出現在戲中，連花絮合照都滿身是戲的可愛的兩位～XD）
IU 演唱完後講述了這首歌的選曲過程，是台北的粉絲推薦了這首歌曲，粉絲給了很多首很棒的歌曲，有五月天也有林俊傑的歌，因為這首歌詞太優美了，也很符合這次的主題。
▼一起來欣賞一下現場的 live 表演吧：
（片源：林三 歲）
（片源：TING JEN）
《孤獨的總和》
作詞、作曲、演唱：吳汶芳
如果我是一朵花 那又為誰而綻放
如果我是一隻鳥 要往何處去飛翔
一顆星星的閃亮 不足以構成一個星相
一棵大樹的總和 集結單一的重量
真理 騰空了孤寂 的環境
因為孤獨的總和 讓我們相互依偎着
擁抱彼此的感傷 即使不能擁有
我們是孤獨的總和 所以相聚了
因你而起伏的感受 怎麼掙脫
因你而起伏的感受 怎麼掙脫
（圖自：個人IG／官方海報）
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