EXO世勋参加完电影《鬼影特攻：以暴制暴》活动后…和柳演锡深夜会面！
明星 2019年12月3日 星期二11:02 JiaJia
吴世勋最近忙於EXO的行程，柳演锡则有新剧《机智的医生生活》正在拍摄。虽然忙碌，但也不忘聚会、联络感情～
昨日（2日），EXO出席Netflix电影《鬼影特攻：以暴制暴（6 Underground）》绿毯仪式，该部作品描述6位最精锐的要员改变世界之故事。而27日发行正规6辑《OBSESSION》的6位EXO成员，则因「6」这个数字，促成双方见面。
活动结束后、深夜时刻，世勋更新SNS，并留言：「和演锡哥」。两位男艺人因「相似脸」而一度引发话题，现实生活中关系也很好。照片里，可以看到柳演锡搭著吴世勋的肩膀，吴世勋则拉著柳演锡的手，看起来相当亲近。
柳演锡曾作为嘉宾出演《Busted！明星来解谜》，吴世勋也同样作为嘉宾出演过《Coffee Friends》，展现两人的好交情。吴世勋也曾去柳演锡出演的音乐剧观赏、探班，希望两位欧吧友谊长存啊～
（图片来源：SNS、各大综艺节目截图）
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