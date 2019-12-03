「宣美PO照掉粉事件」续！当事人朴轸泳道歉：对不起，换成是我看了照片也会被吓到XD
明星 2019年12月3日 星期二09:05 Rui
对於自己过大的「杀伤力」，朴轸泳向宣美致歉。
朴轸泳日前携带新曲回归，作为前职员的宣美特意在自己的IG上贴出了他的照片，为他应援，谁知道带来的结果却是1分钟掉粉100人。 知道这个事情的朴轸泳之后也通过IG道歉，称：「宣美啊，听说你因为这张照片掉粉了，对不起。 」同时又配上了那张「罪魁祸首」照片。 照片里朴轸泳穿著白色的短袖T恤，坐在桌前，双手托著下巴，用深情的目光凝视著桌子上的表情，还露出了笑容。
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宣美之前就是因为这张照片失去了100名粉丝，她调侃：「我不是故意要吓大家的，Chill out（请镇定）。 」
朴轸泳不仅通过IG道歉，还在广播节目中向宣美之前，说：「那是MV中我看著面前的年糕做出可爱表情的照片，换成是我也会被吓一跳，不知道的人真的有可能会取消关注。 善良的宣美，谢谢，下次请你吃好吃的。 」
「图：朴轸泳IG、宣美IG」
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