【有片】《我獨自生活》彷彿看到羅PD！南宮珉展開「尋龜之旅」：「要是沒看到，我這次的新劇就完蛋」

南宮珉這次賭上即將開播的新劇收視率，說什麼也要在夏威夷看到海龜！過程相當曲折，棚內的「彩虹會員」和觀眾們都忍不住為他捏了把冷汗… #我獨自生活 #節目組的剪輯超好笑 #看到這一幕真的會想到羅PD哈哈哈
演員南宮珉二次出演《我獨自生活》，該期節目已於上週五（29日）晚間播出。為了新劇的拍攝，他隨劇組前往夏威夷取景，在正式拍攝前有著一天的假期，於是他在當地走走晃晃，並且和充滿特色的壁畫合照。
他也分享了自己被工作人員「欺騙」的故事：看到他比「V」的姿勢了嗎？工作人員說這是潮人才會做的自拍姿勢，結果根本沒有這回事！（大笑）南宮珉就這樣比了好幾次，工作人員則在旁邊偷笑，他才曉得自己被騙了。（太純真了吧～但感覺這個姿勢會成為流行XD）
聽說看到海龜可以帶來好運，南宮珉許下願望：「看到海龜的話…新劇收視率17%！沒看到的話…就完蛋了。」看到南宮珉如此「極端」，讓棚內的彩虹會員們議論紛紛，還擔心：「要是真的沒看到該怎麼辦？」
就這樣找啊找，還問了不少遊客和當地人：「你覺得我可以看到海龜嗎？」但連個海龜的影子都沒有！李施彥和旗安84說：「乾脆看我吧，我是龜脖子。」後來才發現，原來他找錯地方了。有可靠消息指出，另外一邊的海邊會有，南宮珉趕緊前往，不然收視率真的要完蛋了！
南宮珉繼續找啊找，節目組還幫他配上哀戚的BGM，讓大家不由得為他緊張起來。結果，大家突然都望向一個地方，難道是…？
就是海龜出現啦！綜藝又拍成「反轉電視劇」，讓人不禁起了雞皮疙瘩。南宮珉終於鬆了一口氣，並且露出笑容，還用英文拍了「影片信」給「優雅的海龜」，真的是越看越神奇～
（圖片、影片來源：MBC《我獨自生活》）
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