[有片]暖炸! IU演唱会下台访问年长者接受点歌！意外钓出粉丝留言

[有片]暖炸! IU演唱会下台访问年长者接受点歌！意外钓出粉丝留言

KPOP   2019年12月2日   星期一11:29   Erin   13

众所皆知IU是韩国歌手中出了名的热心公益，尤其对於弱势老人族群她更是年年捐出高额款项来协助，而IU於11月30日与12月1日两天连续在台开唱，更是留意到了台下坐著年长者，而下台访问他们并意外钓出网友留言。


从现场影片看出，IU在安可桥段时特别下台走到三位年长者前，引发全场尖叫，IU想问他们喜欢她的哪一首歌曲？戴著白色帽子的老人起身回应「Taking A Train」（这是IU於2009年公开的歌曲，也不算是主打歌），令IU大声惊呼：「你知道这一首歌？你原本就认识我吗？」年长粉丝直说：「Yes Yes Yes！」IU直呼：「好神奇啊！」此时老人又补了一句：「Long time ago I know you, your sound is very good.」令IU惊讶地合不拢嘴，大呼好感动。

IU更是特别说，托这几位年长者的福让她今日感到相当开心，并且还邀请这些年长粉丝与她一起合影，希望这份开心能延续到她往后的巡回历程，是相当美好的回忆。全场粉丝们都非常羡慕，也觉得这位伯伯很可爱，不过在这段影片公开后却意外钓出网友的留言，说这三位老人来头不小。

虽然有许多粉丝们感到这三位长者算是「神助攻」，让IU心情格外愉快，但也有粉丝在影片下以及PTT讨论区留言表示，在开演前已经看到这老人在场外高价出售IU演唱会门
票，原来是资深黄牛。不过无论他们是什么人，能够从头欣赏演唱会到结束也算是相当棒的粉丝了，事实证明最暖的还是IU，照顾到全场粉丝们，尤其年长者她更特别礼貌问候，满足了粉丝们的心愿，令大家都依依不舍期待下一次相会。

照片: TD/ 影片截图

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