JYP 向全球徵才！公开徵选 2020 年首周开跑 「上节目」本身就是话题！金俊秀睽违十年登上广播 【有片】《WORKMAN》张圣圭去加油站打工…居然遇到EXO SUHO！「下次要不要来当我们的经纪人？」 颁奖礼 MMA 上防弹少年团 JIMIN 令人难忘的《I NEED U》绝美独舞 朱相昱、金宝罗领衔主演 美妆爱情喜剧《Touch》敲定 2020 年初开播 《2019MMA》红毯直播之后...网友又在推特上暴风提问「Who is he？」正是AB6iX的金东贤啦！ EXO 正规六辑已卖逾 36 万张 横扫各大单周榜首！ 终於公开放闪啦♥金泰希生下二女儿后首次公开亮相，Rain评论照片：「那个女演员是谁呀？真漂亮！」 和 TWICE 一起迎接春天吧！世巡压轴场 2020 年 3 月在首尔举行 张娜拉有望出演tvN新剧《Oh My Baby》周旋三位男子之间，大家最想看她和谁合作呢？ 《绿豆传》与金所炫迎来Happy Ending后…张东尹接到OCN新剧《Search》出演提案！ NCT U 13 日发表新歌 〈Coming Home〉担任新版《STATION X》第二棒 Crush 携双主打歌出击 正规二辑本周发行！ 【有片】《鬼怪》开播3周年！「死鬼CP」在《李栋旭想要Talk》合体 孔刘认证自己高人气的原因：「因为长得帅」 [有片]暖炸! IU演唱会下台访问年长者接受点歌！意外钓出粉丝留言 【有片】《我独自生活》彷佛看到罗PD！南宫珉展开「寻龟之旅」：「要是没看到，我这次的新剧就完蛋」 朴宝剑确定参加2019 MAMA！连续3年担任MC CL长文透露离开YG心情：「久违地开心和激动」新专辑4日起陆续公开！ 《超人回来了》NU'EST黄旼炫和Ren登场，极品美貌让小孩子看傻了眼 AOA智珉IG留「求救」信号：请拥抱我！恶评网民什么时候才能做个人？？ 现在追踪CU便利店IG或是Facebook就有机会参加2019 KBS歌谣大祝祭？ 【有片】全程流鼻血！RED VELVET高冷Irene出道以来最性感椅子舞♥ BTS防弹少年团告诉你纽西兰的紫外线有多强：晒前是高不可攀贵公子，晒后是邻家土村哥XD

众所皆知IU是韩国歌手中出了名的热心公益，尤其对於弱势老人族群她更是年年捐出高额款项来协助，而IU於11月30日与12月1日两天连续在台开唱，更是留意到了台下坐著年长者，而下台访问他们并意外钓出网友留言。





从现场影片看出，IU在安可桥段时特别下台走到三位年长者前，引发全场尖叫，IU想问他们喜欢她的哪一首歌曲？戴著白色帽子的老人起身回应「Taking A Train」（这是IU於2009年公开的歌曲，也不算是主打歌），令IU大声惊呼：「你知道这一首歌？你原本就认识我吗？」年长粉丝直说：「Yes Yes Yes！」IU直呼：「好神奇啊！」此时老人又补了一句：「Long time ago I know you, your sound is very good.」令IU惊讶地合不拢嘴，大呼好感动。



IU更是特别说，托这几位年长者的福让她今日感到相当开心，并且还邀请这些年长粉丝与她一起合影，希望这份开心能延续到她往后的巡回历程，是相当美好的回忆。全场粉丝们都非常羡慕，也觉得这位伯伯很可爱，不过在这段影片公开后却意外钓出网友的留言，说这三位老人来头不小。





虽然有许多粉丝们感到这三位长者算是「神助攻」，让IU心情格外愉快，但也有粉丝在影片下以及PTT讨论区留言表示，在开演前已经看到这老人在场外高价出售IU演唱会门

票，原来是资深黄牛。不过无论他们是什么人，能够从头欣赏演唱会到结束也算是相当棒的粉丝了，事实证明最暖的还是IU，照顾到全场粉丝们，尤其年长者她更特别礼貌问候，满足了粉丝们的心愿，令大家都依依不舍期待下一次相会。



照片: TD/ 影片截图

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻