「雖然很可憐但真的忍不住想笑XD」美妝博主夾睫毛失手，表情超驚恐！ 【腦洞時間系列】如果可以選...你要跟允浩、車銀優、金材昱、吳正世，哪一位聯誼呢？ 金惠奫專訪：「生日最開心就是收到粉絲來信！」如果生活中面對哈魯和白經，她會選誰呢？ 你知道他們是同班同學嗎？最後兩對讓人羨慕：從同學變成隊友～ 選擇障礙！KAKAO新品《RYAN辣炒年糕》VS《APEACH起司年糕》要選哪個好 【不定時更新！】１２月份有誰會來台灣跟大家見面呢？ 「歐巴～你還缺人嗎XD」最愛送工作人員禮物的愛豆：EXO SUHO！

腦洞時間又到了！允浩、車銀優、金材昱、吳正世，你想pick哪一位參加聯誼呢？

1. 東方神起允浩

這哪裡是聯誼，根本是來聽講座！ 今天聽到的「教導」完全可以寫成一本自我開發書籍，令我滅絕已久的熱情重新燃起，瞬間感覺自己仿佛能做到一切！

P.S：跟他談戀愛也要非常努力才行，請隨時備好各種精力補充劑，以防體力不支！



2. 車銀優

太有趣了！ 即便只是打招呼，喝咖啡，甚至只是撥一下頭髮，都讓人看得入迷，即便講大叔笑話我也完全笑得出來！ 從未感覺人生如此具有意義，和他在一起的時間勝過一切福利和補貼。

P.S：世界上有3種人：男人，女人，車銀優。 每個人種、性別、年齡、國籍都可能出現競爭者，請務必做好心理準備！



3. 金材昱

搞不懂這個男人是從那顆星球過來的，不過是穿件風衣、拿杯咖啡，卻像在走T台一樣。 本以為很高冷，沒想到跟他講話時他卻會害羞。 在公司裡接電話時會瞬間換上嚴肅語氣、眉頭微皺，但掛電話之後為什麼又看著我笑？ 這男人的魅力究竟哪裡才是盡頭？

P.S：一旦聊到寵物貓和寵物狗就會變成天真爛漫的少年，而作為人類的你，很可能會遭到冷落哦......



4. 吳正世

第一次見面居然是約在路邊的布帳馬車，開始說胡話，一開始覺得這人有點奇怪？ 但是該怎麼講，越老越入味嗎？ 居然不覺得討厭耶，這瘋瘋癲癲的歐巴是怎麼回事XD甚至開始好奇下次要說什麼胡話...... 自黑一通之後問我：「我是不是怪迷人的？ 」咦，怎麼嘴角就不自己地翹起來了......

P.S：會根據心情更換不同顏色的內衣，需要根據顏色來配合情緒。 那麼要如何知道內衣的顏色呢？ 很簡單，他都穿白色褲子。



（圖源：東方神起FB，praintpc，SOOP，金材昱、車銀優、允浩）

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