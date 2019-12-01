金惠奫專訪：「生日最開心就是收到粉絲來信！」如果生活中面對哈魯和白經，她會選誰呢？

金惠奫（金惠允）對劇中角色的看法讓人大跌眼鏡XD 她還透露幾位主演有討論過一起旅行，不知幾時會成真呢？❤
金惠奫2013年讀高中時就出道演戲，今年初在JTBC話題劇《SKY Castle》中飾演姜藝瑞打出知名度，隨後接拍的就是日前剛剛劇終的《意外發現的一天》，飾演女主角殷端午，與哈魯（SF9路雲 飾）和白經（李宰旭 飾）分別展開互動，令觀眾分成「哈魯派」和「白經派」兩大陣營XD
而金惠奫本人對這兩個角色的看法是：「看劇本之前比較喜歡有感情line的哈魯，但後來描述到白經令人惋惜的故事，又開始心疼他。但是實際上我的理想型是有趣的人。哈魯太安靜了，需要我不停說話；白經又一直推開我，讓我很受傷。」
不過金惠奫對兩位演員的努力都表示肯定，還透露經常一起在聊天室裡討論劇本：「因為主要都聊拍戲，劇終之後相當寂靜了一段時間。 曾經提過一起去旅行，但行程比較忙的朋友已經開有新的行動了。 可能最終只有無業遊民們聚到一起，也許是由我來組織哦。 」
金惠奫說拍《意外發現的一天》期間可見SNS追蹤人數變多，本月10日過生日時收到好多粉絲做的地鐵廣告、禮物和信件，都拍了認證照放到SNS上：「真的太感謝粉絲了，小時候在其他明星身上看到過的事，居然也發生在我身上，感到超神奇。 收到大家的信讓我更加感激了，信裡寫著：『最近生活很憂鬱，看這部劇獲得了希望』、『正在看著惠奫努力生活』，讓我發現原來我也有足夠的力量帶給別人積極的能量。 謝謝大家告訴我，我會更加努力演戲的。 」期待看到惠奫更多的優秀作品啊！
（圖源：KSD，金惠允IG）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究