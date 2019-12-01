「虽然很可怜但真的忍不住想笑XD」美妆博主夹睫毛失手，表情超惊恐！ 【脑洞时间系列】如果可以选...你要跟允浩、车银优、金材昱、吴正世，哪一位联谊呢？ 金惠奫专访：「生日最开心就是收到粉丝来信！」如果生活中面对哈鲁和白经，她会选谁呢？ 你知道他们是同班同学吗？最后两对让人羡慕：从同学变成队友～ 选择障碍！KAKAO新品《RYAN辣炒年糕》VS《APEACH起司年糕》要选哪个好 【不定时更新！】１２月份有谁会来台湾跟大家见面呢？ 「欧巴～你还缺人吗XD」最爱送工作人员礼物的爱豆：EXO SUHO！

脑洞时间又到了！允浩、车银优、金材昱、吴正世，你想pick哪一位参加联谊呢？

1. 东方神起允浩

这哪里是联谊，根本是来听讲座！ 今天听到的「教导」完全可以写成一本自我开发书籍，令我灭绝已久的热情重新燃起，瞬间感觉自己仿佛能做到一切！

P.S：跟他谈恋爱也要非常努力才行，请随时备好各种精力补充剂，以防体力不支！



2. 车银优

太有趣了！ 即便只是打招呼，喝咖啡，甚至只是拨一下头发，都让人看得入迷，即便讲大叔笑话我也完全笑得出来！ 从未感觉人生如此具有意义，和他在一起的时间胜过一切福利和补贴。

P.S：世界上有3种人：男人，女人，车银优。 每个人种、性别、年龄、国籍都可能出现竞争者，请务必做好心理准备！



3. 金材昱

搞不懂这个男人是从那颗星球过来的，不过是穿件风衣、拿杯咖啡，却像在走T台一样。 本以为很高冷，没想到跟他讲话时他却会害羞。 在公司里接电话时会瞬间换上严肃语气、眉头微皱，但挂电话之后为什么又看著我笑？ 这男人的魅力究竟哪里才是尽头？

P.S：一旦聊到宠物猫和宠物狗就会变成天真烂漫的少年，而作为人类的你，很可能会遭到冷落哦......



4. 吴正世

第一次见面居然是约在路边的布帐马车，开始说胡话，一开始觉得这人有点奇怪？ 但是该怎么讲，越老越入味吗？ 居然不觉得讨厌耶，这疯疯癫癫的欧巴是怎么回事XD甚至开始好奇下次要说什么胡话...... 自黑一通之后问我：「我是不是怪迷人的？ 」咦，怎么嘴角就不自己地翘起来了......

P.S：会根据心情更换不同颜色的内衣，需要根据颜色来配合情绪。 那么要如何知道内衣的颜色呢？ 很简单，他都穿白色裤子。



（图源：东方神起FB，praintpc，SOOP，金材昱、车银优、允浩）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻