EXO三度出演《認識的哥哥》！明日（28日）錄製、下月（12月）7日播出
綜藝 2019年11月27日 星期三09:01 JiaJia
又可以看到穿著校服的EXO啦～ #認識的哥哥
先前，有消息指出，SUHO、伯賢、CHEN、燦烈、KAI和世勳確定出演MBC綜藝節目《Radio Star》，預計於下月（12月）4日播出。
此次，EXO也將出演JTBC綜藝《認識的哥哥》，這是他們第三度出演該節目。將於明日錄製，下月7日播出。
另外，據官方表示，EXO正規6輯《OBSESSION》預告照與MV預告將于今日（27日）正午公開（韓國時間）。音源發售及MV則與原定日程相同（韓國時間下午6時）。12月29日至31日，EXO也將在「首爾奧林匹克公園KSPO DOME」舉行為期3天的「EXO PLANET #5 - EXplOration [dot]-」演唱會，與粉絲們一同度過溫暖年末。
（圖片來源：JTBC、SMTOWN）
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留言/評論
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沈孟君 楊婷湞可以期待一下欸~~~~~
又有新鮮的哥哥可以看了~~~
1小時前
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