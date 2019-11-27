具荷拉離世...前男友龍俊亨把IG簡介改為「雙手合十」圖案疑為哀悼
明星 2019年11月27日 星期三08:05 Sani
昨天網友發現龍俊亨修改了自己的IG簡介，祈禱的手勢讓人難免猜想是對過世的前女友具荷拉表達悼念......
具荷拉和龍俊亨在2011年6月公開戀情，交往2年後於2013年3月宣佈分手。當時當時具荷拉所屬的KARA和龍俊亨所屬的BEAST都是當紅男女團，兩人被拍到牽手約會後意外地立即承認戀情，不僅成為第一對公開戀愛的現役愛豆，也為具荷拉招來不少惡評。
分手後具荷拉出演《Radio Star》，又被MC調侃是「戀愛偶像」，一度氣到當場飆淚，節目播出後卻遭到部分觀眾批評「開不起玩笑」。
龍俊亨今年入伍前後清空了IG的所有內容，只偶爾修改個人簡介，聊以作為和粉絲的溝通。近日他將簡介改為一串省略號加上「雙手合十」的貼圖，似是在為逝去的具荷拉祈禱，讓人看到後忍不住心碎。
（圖源：KSD，龍俊亨IG，《Radio Star》截圖等）
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留言/評論
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不知怎麼的我感到很生氣！尤其是看了最近陸續的報導真的覺的做出那種行徑的真的會逼死人
1小時前
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【注意⚠️】龍俊亨［不是］和荷拉有官司的那位［前男友］！他至少會是"前前男友" 兩位當年都是偶像，從交往到分開除了粉絲怒偶像談戀愛之外基本都是和和平平的，請大家不要搞錯亂開槍喔！
1小時前
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