具荷拉离世...前男友龙俊亨把IG简介改为「双手合十」图案疑为哀悼
明星 2019年11月27日 星期三08:05 Sani
昨天网友发现龙俊亨修改了自己的IG简介，祈祷的手势让人难免猜想是对过世的前女友具荷拉表达悼念......
具荷拉和龙俊亨在2011年6月公开恋情，交往2年后於2013年3月宣布分手。当时当时具荷拉所属的KARA和龙俊亨所属的BEAST都是当红男女团，两人被拍到牵手约会后意外地立即承认恋情，不仅成为第一对公开恋爱的现役爱豆，也为具荷拉招来不少恶评。
分手后具荷拉出演《Radio Star》，又被MC调侃是「恋爱偶像」，一度气到当场飙泪，节目播出后却遭到部分观众批评「开不起玩笑」。
龙俊亨今年入伍前后清空了IG的所有内容，只偶尔修改个人简介，聊以作为和粉丝的沟通。近日他将简介改为一串省略号加上「双手合十」的贴图，似是在为逝去的具荷拉祈祷，让人看到后忍不住心碎。
（图源：KSD，龙俊亨IG，《Radio Star》截图等）
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留言/评论
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不知怎麼的我感到很生氣！尤其是看了最近陸續的報導真的覺的做出那種行徑的真的會逼死人
1小时前
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【注意⚠️】龍俊亨［不是］和荷拉有官司的那位［前男友］！他至少會是"前前男友" 兩位當年都是偶像，從交往到分開除了粉絲怒偶像談戀愛之外基本都是和和平平的，請大家不要搞錯亂開槍喔！
1小时前
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