EXO三度出演《认识的哥哥》！明日（28日）录制、下月（12月）7日播出
综艺 2019年11月27日 星期三09:01 JiaJia
又可以看到穿著校服的EXO啦～ #认识的哥哥
先前，有消息指出，SUHO、伯贤、CHEN、灿烈、KAI和世勋确定出演MBC综艺节目《Radio Star》，预计於下月（12月）4日播出。
此次，EXO也将出演JTBC综艺《认识的哥哥》，这是他们第三度出演该节目。将於明日录制，下月7日播出。
另外，据官方表示，EXO正规6辑《OBSESSION》预告照与MV预告将于今日（27日）正午公开（韩国时间）。音源发售及MV则与原定日程相同（韩国时间下午6时）。12月29日至31日，EXO也将在「首尔奥林匹克公园KSPO DOME」举行为期3天的「EXO PLANET #5 - EXplOration [dot]-」演唱会，与粉丝们一同度过温暖年末。
（图片来源：JTBC、SMTOWN）
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留言/评论
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沈孟君 楊婷湞可以期待一下欸~~~~~
又有新鮮的哥哥可以看了~~~
1小时前
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