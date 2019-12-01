「雖然很可憐但真的忍不住想笑XD」美妝博主夾睫毛失手，表情超驚恐！ 【腦洞時間系列】如果可以選...你要跟允浩、車銀優、金材昱、吳正世，哪一位聯誼呢？ 金惠奫專訪：「生日最開心就是收到粉絲來信！」如果生活中面對哈魯和白經，她會選誰呢？ 你知道他們是同班同學嗎？最後兩對讓人羨慕：從同學變成隊友～ 選擇障礙！KAKAO新品《RYAN辣炒年糕》VS《APEACH起司年糕》要選哪個好 【不定時更新！】１２月份有誰會來台灣跟大家見面呢？ 「歐巴～你還缺人嗎XD」最愛送工作人員禮物的愛豆：EXO SUHO！

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