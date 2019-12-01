【不定時更新！】１２月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

【不定時更新！】１２月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

明星   2019年12月1日   星期日08:05   韓星網  

看看這個月有誰來台灣跟大家見面吧～

１２月６日：Car, the garden x LEO37 + DaTone x Sultan of the Disco【TUNE UP STAGE in Taipei】

時間：下午7時
地點：Legacy 傳 音樂展演空間

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１２月６日：SF9【2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN TAIPEI】

時間：下午7時30分
地點：台北國際會議中心TICC

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１２月７日：NU'EST REN【2019 NU'EST REN SPECIAL LIVE SHOW < REN'S LIFE> IN TAIPEI】

時間：下午6時
地點：台北國際會議中心TICC

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１２月１４日：VICTON【VICTON 1ST ASIA TOUR IN TAIPEI】

時間：下午6時
地點：台北國際會議中心TICC

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１２月１５日：TEEN TOP【TEEN TOP PARTY TO.N9NE IN TAIPEI】

時間：下午6時
地點：台北國際會議中心TICC

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