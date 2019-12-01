【不定时更新！】１２月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

【不定时更新！】１２月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

明星   2019年12月1日   星期日08:05   韩星网  

看看这个月有谁来台湾跟大家见面吧～

１２月６日：Car, the garden x LEO37 + DaTone x Sultan of the Disco【TUNE UP STAGE in Taipei】

时间：下午7时
地点：Legacy 传 音乐展演空间

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１２月６日：SF9【2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN TAIPEI】

时间：下午7时30分
地点：台北国际会议中心TICC

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１２月７日：NU'EST REN【2019 NU'EST REN SPECIAL LIVE SHOW < REN'S LIFE> IN TAIPEI】

时间：下午6时
地点：台北国际会议中心TICC

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１２月１４日：VICTON【VICTON 1ST ASIA TOUR IN TAIPEI】

时间：下午6时
地点：台北国际会议中心TICC

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１２月１５日：TEEN TOP【TEEN TOP PARTY TO.N9NE IN TAIPEI】

时间：下午6时
地点：台北国际会议中心TICC

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