Car, the garden 領軍 台韓合作[TUNE UP STAGE in Taipei]12/6登場

12 月 6 號將在 Legacy 登場的跨界鉅獻「TUNE UP STAGE in Taipei」，邀請台韓兩地共三組人氣歌手打造夢幻陣容，將以暖心歌聲帶給台灣歌迷一場聽覺饗宴。
以靈魂樂、R&B 風格出道的 Car, the garden，柔軟有勁的聲線，曾兩度受邀登上《Show Me The Money》舞台，更為 Beenzino、Code Kunst 等知名音樂人獻聲，堪稱韓國嘻哈界炙手可熱的合作對象，2013 年他先以藝名 Mayson the soul 發行首張作品，作品多以 Urban Pop、R&B 凸顯靈魂歌聲與韻律感；2016 年以本名車正元（音同：車庭院）為靈感，改名 Car, the garden 後，參與《YELLOW》、《初次見面我愛你》等韓劇原聲帶，以細膩歌聲為不少劇迷熟知。
2019 年他參戰節目《THE FAN》，翻唱樂團 Crying Nut 歌曲〈Myeongdong Calling〉，深情詮釋的新版本獲得該集最高票，影片更創下兩百萬次點閱，感動無數網友留言大讚「不紅太可惜！」在節目中演唱的創作曲〈You raise me up〉則一改他過去的動感風格，憑歌聲令全場動容，成功以抒情形象攻克大眾市場，並風光奪下節目冠軍。今年四月推出的歌曲〈Tree〉，延續浪漫元素，選在台灣拍攝的 MV 也一度引起話題；十月他攜第二張專輯《C》回歸歌壇，主打歌〈Dreamed a dream〉以自身經驗為靈感，從童年創傷重新擁抱當下，深刻譜寫成長的疼痛和喜悅。
【TUNE UP STAGE in Taipei】
時間｜2019年12月6日 (五) 19:00 入場、19:30 開始
地點｜Legacy 傳 音樂展演空間 (台北市中正區八德路一段一號）
票價｜限量早鳥票 $1200 元／一般預售票 $1500 元／現場票 $1700 元
陣容｜Car, the garden….. and more(將陸續公開)
購票方式｜KKTIX ( https://9kick.kktix.cc/events/tuneuptaipei ) 10/25中午12:00啟售
主辦單位｜CJ Cultural Foundation / 9 Kick
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